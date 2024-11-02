О повышении финансовой грамотности и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»

13:20, 02 ноября 2024, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 4 ноября в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Каким образом Банк России способствует повышению финансовой грамотности населения всех возрастов: от дошкольников до пожилых людей? Где прямо сейчас посмотреть обучающие уроки? И как злоумышленники используют кампанию по сдаче налоговых деклараций для обмана людей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 4 ноября в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».