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Экономика

Как Банк России способствует повышению финансовой грамотности населения, рассказал эксперт

Получить знания по финансовой грамотности сможет каждый – от дошкольников до людей старшего поколения, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Прямо сейчас проходит осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности. В расписание включены 28 тем. Эксперты финансового рынка рассказывают о том, как выбрать банковский вклад, как правильно брать кредит, как распознать кибермошенников и защитить свои права потребителя финансовых услуг», – рассказал эксперт.

Отметим, что школьники могут посмотреть данные уроки либо совместно с классом, либо индивидуально. Онлайн-уроки продлятся до 13 декабря.

«С нового учебного года Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для внеурочных занятий с третьего по шестой классы», – уточнил Александр Иванов. Так, педагоги смогут использовать курс во внеурочной программе или включать отдельные темы в проводимые уроки.

Добавим, что для людей пожилого возраста также проходят специальные онлайн-занятия, участие в которых можно принять до 13 декабря. «Лекторы просто и понятно объясняют различные финансовые темы, отвечают на вопросы в ходе занятия, помогают людям старшего поколения узнать больше о финансовой сфере», – дополнил эксперт. Подключиться к онлайн-занятию можно группой на базе центра социального обслуживания или индивидуально.

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