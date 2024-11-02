Подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков капремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове
Подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено, что между МКУ Пскова «Специализированный заказчик» и ООО «СК «Развитие» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной.
Однако подрядчик в установленный контрактом срок капитальный ремонт улицы не выполнил, что повлекло нарушение прав более 189 тысяч человек, проживающих в Пскове.
По постановлению прокурора города директор «СК «Развитие» привлечён к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом).
В настоящее время работы по капитальному ремонту улицы завершены на 98 %. Ход и качество выполнения работ находится на контроле прокуратуры города.
Подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков капремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове
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