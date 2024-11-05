Более 7 км реки Псковы расчистили в областном центре
Более 7 километров реки Псковы расчистили в областном центре. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Подрядчик работал в районе улицы Черемнова и Дальней набережной (микрорайон Паневик), далее – вниз по течению до Финского парка.
Проведённые мероприятия позволили улучшить экологические условия проживания 250 тысяч человек.
Псковские огнеборцы стали участниками международных соревнований «Вертикальный вызов»
Уборка сельскохозяйственных культур в хозяйствах Псковского района подошла к завершающему этапу
Картина осуждённого «Тайна исповеди» представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи
Квадробинг, Хеллоуин и безопасность детей: Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
Трудности в использовании образовательной платформы «Сферум» отметила детский омбудсмен
Консультацию по переселению в Россию могут получить учащиеся ПсковГУ в студенческом МФЦ