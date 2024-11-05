Более 7 км реки Псковы расчистили в областном центре

18:24, 05 ноября 2024, ПАИ

Более 7 километров реки Псковы расчистили в областном центре. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Подрядчик работал в районе улицы Черемнова и Дальней набережной (микрорайон Паневик), далее – вниз по течению до Финского парка.

Проведённые мероприятия позволили улучшить экологические условия проживания 250 тысяч человек.