Оформление налогового вычета на «Госуслугах» планируют внедрить в 2025 году
Минцифры РФ прорабатывает возможность получения налогового вычета через портал «Госуслуги», пишет газета «Коммерсантъ».
Министерство активно прорабатывает механизм, и услуги будут доступны для граждан уже в следующем году, отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Кроме того, на «Госуслугах» сейчас завершается внедрение вычетов в сфере здравоохранения, спорта и образования, а также вычет за недвижимость, в том числе ипотеку.
В России предусмотрен налоговый вычет по НДФЛ. Его можно получить за расходы на образование, медицинские услуги и на формирование пенсионных накоплений.
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