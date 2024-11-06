Оформление налогового вычета на «Госуслугах» планируют внедрить в 2025 году

10:09, 06 ноября 2024, ПАИ

Минцифры РФ прорабатывает возможность получения налогового вычета через портал «Госуслуги», пишет газета «Коммерсантъ».

Министерство активно прорабатывает механизм, и услуги будут доступны для граждан уже в следующем году, отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Кроме того, на «Госуслугах» сейчас завершается внедрение вычетов в сфере здравоохранения, спорта и образования, а также вычет за недвижимость, в том числе ипотеку.

В России предусмотрен налоговый вычет по НДФЛ. Его можно получить за расходы на образование, медицинские услуги и на формирование пенсионных накоплений.