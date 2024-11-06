О преимуществах переводов через СБП рассказал эксперт

12:51, 06 ноября 2024, ПАИ

О преимуществах переводов через систему быстрых платежей рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Для перевода по СБП нужны только номер телефона и банк получателя, сообщил Александр Иванов. «Вам не придётся узнавать номер карты или переживать из-за возможных ошибок при вводе реквизитов счёта. Сам перевод займёт несколько секунд. Тогда как обычный межбанковский перевод по номеру карты идёт несколько дней», – уточнил он. Получатель же может заранее определить, в какой банк он хочет получать переводы через СБП.

Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках стали бесплатными в мае 2024 года. А на переводы другим людям установлен лимит до 100 тысяч рублей в месяц. «Свыше этой суммы комиссия составляет 0,5 %, максимум – 1,5 тысячи рублей за операцию», – уточнил эксперт.

Добавим, что с 1 ноября все переводы государственным организациям через СБП стали бесплатными. Теперь россияне могут оплачивать услуги детских садов, кружков, секций, а также налоги, штрафы и другие начисления от государственных компаний и ведомств без комиссий.