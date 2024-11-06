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Спорт

Большие электронные часы установили на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Большие электронные часы установили на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Большие электронные часы установили на стадионе «Машиностроитель». Фото: пресс-служба стадиона

«По вашим многочисленным просьбам на стадионе «Машиностроитель» появились часы. Теперь вы всегда будете знать точное время во время тренировок, соревнований и просто прогулок по стадиону», – отметили в пресс-службе стадиона.

Напомним, что недавно на псковском стадионе «Локомотив» установили два новых баскетбольных кольца. В следующем году на этом месте появится разметка для баскетбольной площадки. Также «Локомотив» получил вывеску над входом на стадион.

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