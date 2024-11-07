Почему не стоит ждать снижения цен на недвижимость, рассказали эксперты
Псковичам не стоит ждать снижения цен на недвижимость, заявили псковские эксперты в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Цена на квартиры однозначно увеличится, так как предложения на рынке ограничены. Также мы наблюдаем рост цен на строительные материалы», – сказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.
Не стоит ожидать снижения стоимости, даже в случае спада заключённых договоров купли-продажи на жильё. «Рынок лихорадит. Стоит ждать повышения, так как стройка привязана к материалам, у которых растёт цена, как и у других видов товаров», – рассказал топ-менеджер одной из крупнейших компаний-застройщиков региона.
Подробнее мнения псковских экспертов о том, почему не стоит ждать снижения цен на недвижимость, читайте в специальном материале ПАИ здесь.
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