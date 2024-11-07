Как на рынок недвижимости в Псковской области влияют изменения условий ипотеки, рассказали эксперты

11:52, 07 ноября 2024, ПАИ

Рост ключевой ставки до 21 % повлёк за собой увеличение и ипотечных ставок. Так, базовая ставка по ипотеке равна 25 %, а льготная – 6 %. Как на рынок недвижимости влияют изменения условий ипотеки, рассказали псковские эксперты в беседе с корреспондентом ПАИ.

Если ипотека как драйвер продаж недвижимости перестанет быть инструментом движения данного направления бизнеса, то произойдёт отток покупателей. «На данный момент уже 40% потенциальных покупателей, которые были ипотечными заёмщиками, ушли с рынка», – поделился генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко.

Исчерпание лимитов по ипотеке сильно скажется на спросе жилья. Так, сельская ипотека, использование которой позволяло жителям сельской местности взять кредит под три процента годовых, уже пропала с исчерпанием лимитов, уточнил эксперт.

Подробнее мнения псковских экспертов о том, почему изменения ипотечных условий могут сильно всколыхнуть рынок недвижимости, читайте в специальном материале ПАИ здесь.