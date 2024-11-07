Аренда на жильё квартир продолжит расти – эксперты

14:13, 07 ноября 2024, ПАИ

Аренда на жильё в Псковской области вырастет, рассказал топ-менеджер одной из крупнейших компаний-застройщиков региона в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В случае Псковской области, в неё выгодно зайти частным инвесторам, которые могут под нашу недвижимость взять очень дешёвые деньги», – считает эксперт.

Так, инвестиции в жильё будут оправданы арендой, которая долгое время не росла в связи с тем, что ипотечный платёж и месячная аренда сопоставимы. «Сейчас при невозможности обслужить ипотечный кредит под 25 % для жизни люди будут выбирать аренду, которая автоматически вырастет», – дополнил спикер.

Подробнее мнения псковских экспертов о причинах роста цен на жильё, влиянии изменений условий ипотеки на рынок жилья и других волнующих вопросах недвижимости читайте в специальном материале ПАИ здесь.