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Политика

Опубликован октябрьский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за октябрь 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

  • Медиарейтинг «Псковской правды»: октябрь 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: октябрь 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: октябрь 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко

В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам октября первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 2 760), второе – сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова (медиаиндекс 1 720), третье – депутат областного Собрания Андрей Козлов (медиаиндекс 1 273).

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам октября первое место занял начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов (медиаиндекс 436), второе – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 234), третье – руководитель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева (медиаиндекс 174).

В октябрьском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 3 388), второе – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 830), третье – глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев (медиаиндекс 805).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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