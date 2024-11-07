Опубликован октябрьский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

17:32, 07 ноября 2024, ПАИ

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за октябрь 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко





В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам октября первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 2 760), второе – сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова (медиаиндекс 1 720), третье – депутат областного Собрания Андрей Козлов (медиаиндекс 1 273).

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам октября первое место занял начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов (медиаиндекс 436), второе – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 234), третье – руководитель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева (медиаиндекс 174).

В октябрьском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 3 388), второе – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 830), третье – глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев (медиаиндекс 805).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».