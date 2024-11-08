Пропавшего в Палкино мужчину нашли погибшим
40-летний мужчина, который пропал в Палкино, найден погибшим. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении, и с 2 ноября его местонахождение было не установлено.
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