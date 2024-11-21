Пскович отправится в тюрьму за выдавливание глаз и ослепление собутыльника

19:02, 21 ноября 2024, ПАИ

Житель Пскова, лишивший знакомого зрения, получил четыре года тюрьмы, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в октябре 2023 года во время распития алкоголя в квартире в Комиссаровском переулке в Пскове между мужчинами произошёл конфликт. Во время него 41-летний пскович дважды ударил знакомого по рёбрам, а после этого, воспользовавшись тем, что тот упал, большими пальцами рук стал надавливать на его глазные яблоки. В итоге мужчина потерял зрение.

Псковский городской суд признал псковича виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собой потерю зрения). Ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.