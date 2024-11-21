Судебный процесс по делу о жестоко избитом живодёрами псе Катыше начнётся в Порхове

14:16, 21 ноября 2024, ПАИ

26 ноября в Порхове состоится первое судебное заседание по делу о жестоко избитом живодёрами псе Катыше. Об этом ПАИ сообщили в районном суде.

Также отмечается, что заседание пройдет в открытом режиме.

Напомним, что шокирующее видео с издевательством над животным появилось в июне. После этого полиция задержала живодёров. Оказалось, что пса, которого назвали Катышем, спасла 12-летняя девочка. Его удалось выходить благодаря приюту «Добрый» и неравнодушным псковичам, которые собрали деньги на лечение. История Катыша закончилась хорошо: буквально за пару недель ему нашли новых хозяев.