Судебный процесс по делу о жестоко избитом живодёрами псе Катыше начнётся в Порхове
26 ноября в Порхове состоится первое судебное заседание по делу о жестоко избитом живодёрами псе Катыше. Об этом ПАИ сообщили в районном суде.
Также отмечается, что заседание пройдет в открытом режиме.
Напомним, что шокирующее видео с издевательством над животным появилось в июне. После этого полиция задержала живодёров. Оказалось, что пса, которого назвали Катышем, спасла 12-летняя девочка. Его удалось выходить благодаря приюту «Добрый» и неравнодушным псковичам, которые собрали деньги на лечение. История Катыша закончилась хорошо: буквально за пару недель ему нашли новых хозяев.
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