33-летний мужчина пропал в Порховском округе

22:40, 21 ноября 2024, ПАИ

33-летний мужчина из деревни Попадинка Порховского муниципального округа пропал 5 ноября. До сих пор его местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост – 170 сантиметров, полное телосложение, тёмно-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в костюм камуфляжного цвета, чёрные резиновые сапоги, чёрную шапку. С собой у него был кнопочный телефон.