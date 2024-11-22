33-летний мужчина пропал в Порховском округе
33-летний мужчина из деревни Попадинка Порховского муниципального округа пропал 5 ноября. До сих пор его местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост – 170 сантиметров, полное телосложение, тёмно-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в костюм камуфляжного цвета, чёрные резиновые сапоги, чёрную шапку. С собой у него был кнопочный телефон.
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