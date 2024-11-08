Крупнейший производитель индейки в России опроверг слухи о сокращении поставок мяса

17:42, 08 ноября 2024, ПАИ

Группа компаний «Дамате» опровергла сообщения о том, что поставки мяса индейки сократятся, сообщает пресс-служба организации.

В четверг газета «Ведомости» сообщила о сокращении плановых объёмов производства и поставок птицы на прилавки торговых сетей до 10 января 2025 года в связи с повреждением системы обеспечения микроклимата на площадке откорма птицы на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области.

«Мы тронуты вашей реакцией на вчерашнюю дезинформацию о пропаже с прилавков индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции «Индилайт» с заводов в Ростовской и Пензенской областях. Мы ценим доверительные отношения и продолжаем выполнять обязательства перед партнёрами и потребителями», – отметили в пресс-службе.