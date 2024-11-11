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Экономика

Анастасия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

Руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» завершён. Каковы его результаты? Какие были сложности? Что означает завершение нацпроекта? Будет ли продолжение? Изменится ли что-то в работе «Моего бизнеса»? Какие перспективы развития креативных индустрий в регионе?

Также гостья эфира расскажет, как изменился экспорт в Псковской области, учитывая санкции, какие приоритетные направления в работе центра «Мой бизнес» были в 2024 году и какой план на 2025 год.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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