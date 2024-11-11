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Анастасия Иванова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное

Руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 11 ноября.

Анастасия Иванова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • у российских производителей вернулась гордость за свой продукт. «Если мы раньше всегда считали, что всё то, что не наше, лучше, то сегодня стало приятно говорить, что ты в российских брендах и пользуешься российской косметикой»;
  • российские предприниматели чувствуют и видят любовь потребителей к своей продукции, которая является лучшей на фоне зарубежной;
  • сейчас власти России делают акцент не на росте количества субъектов малого предпринимательства, а на улучшении их качества;
  • к приоритетным отраслям в этом году на государственном уровне отнесли креативные индустрии. Это направление охватывает сразу несколько отраслей: IT, СМИ, издательское дело, ремесленное производство, исполнительское искусство, дизайн, архитектура;
  • помимо креативных индустрий, приоритетными направлениями остаются промышленно-обрабатывающие производства, экспортно ориентированные предприятия, импортозамещение, сельское хозяйство;
  • псковские предприниматели экспортируют в другие страны разные товары, в том числе различное оборудование, продукцию сельского хозяйства и многое другое.

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