Анастасия Иванова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное

19:41, 11 ноября 2024, ПАИ

Руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 11 ноября.

Главное из эфира: