Школа молодого избирателя проходит в Кунье

15:08, 12 ноября 2024, ПАИ

Школа молодого избирателя проходит в Кунье, пишет газета «Пламя».

В рамках мероприятия молодёжная территориальная избирательная комиссия Куньинского района провела для старшеклассников игру «Я – избиратель» по вопросам избирательного права. Участники команд «Мудрецы» и «Знатоки» продемонстрировали знания в области избирательного права, политики и истории выборов.

Победителями стала команда «Мудрецы». Все участники получили призы.

Помимо этого, школа молодого избирателя стартовала в Печорском муниципальном округе.