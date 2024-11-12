Школа молодого избирателя проходит в Кунье
Школа молодого избирателя проходит в Кунье, пишет газета «Пламя».
В рамках мероприятия молодёжная территориальная избирательная комиссия Куньинского района провела для старшеклассников игру «Я – избиратель» по вопросам избирательного права. Участники команд «Мудрецы» и «Знатоки» продемонстрировали знания в области избирательного права, политики и истории выборов.
Победителями стала команда «Мудрецы». Все участники получили призы.
Помимо этого, школа молодого избирателя стартовала в Печорском муниципальном округе.
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