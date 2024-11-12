В Псковской области наблюдается спад заболеваемости ОРВИ

16:46, 12 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области наблюдается спад заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с 4 по 10 октября в Псковской области зафиксировали 2 753 случая ОРВИ. При этом с 28 октября по 3 ноября в регионе было выявлено 3 103 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 56,3 %.

В Пскове за неделю было зарегистрировано 1 107 случаев ОРВИ, или 40,2 % от общего количества по региону.

«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано», – отметили в ведомстве.

Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области, подчеркнули в пресс-службе.

Когда ждать подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом, читайте здесь.