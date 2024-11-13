Устроившая на работу в детсад «мёртвую душу» заведующая предстанет перед судом
В Пскове перед судом предстанет 42-летняя заведующая образовательного учреждения, обвиняемая в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
Уголовное дело было возбуждено по материалам ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову.
2 сентября 2021 года заведующая заключила со своей родственницей фиктивный трудовой договор, по которому та занимала должность младшего воспитателя. С 2 сентября 2021 года по 23 августа 2023 года заведующая получала от своей фиктивно трудоустроенной родственницы поступающие той в качестве заработной платы деньги, похитив таким образом более 420 тысяч рублей бюджетных средств.
Уголовное дело направлено в суд.
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