Устроившая на работу в детсад «мёртвую душу» заведующая предстанет перед судом

16:33, 13 ноября 2024, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет 42-летняя заведующая образовательного учреждения, обвиняемая в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову.

2 сентября 2021 года заведующая заключила со своей родственницей фиктивный трудовой договор, по которому та занимала должность младшего воспитателя. С 2 сентября 2021 года по 23 августа 2023 года заведующая получала от своей фиктивно трудоустроенной родственницы поступающие той в качестве заработной платы деньги, похитив таким образом более 420 тысяч рублей бюджетных средств.

Уголовное дело направлено в суд.