Псковская область вошла в топ-3 регионов, где стабильно падает уровень безработицы

13:23, 14 ноября 2024, ПАИ

Псковская область входит в топ-3 регионов в Северо-Западном федеральном округе, где стабильно падает уровень безработицы. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на втором региональном карьерном форуме «Найди себя в Псковской области» сегодня, 14 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы входим в топ-3 субъектов России по Северо-Западному федеральному округу, где стабильно падает уровень безработицы и, соответственно, вакансий становится меньше. И ещё важный показатель – у нас в два раза увеличилось число соискателей», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор рассказал, что сейчас стоит задача сохранения молодых и перспективных кадров в Псковской области, а также привлечения специалистов из других регионов.

Напомним, что форум «Найди себя в Псковской области» является одним из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».