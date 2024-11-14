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Общество

Открылся второй карьерный форум «Найди себя в Псковской области»

Второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» открылся в Псковском доме молодёжи сегодня, 14 ноября, передаёт корреспондент ПАИ. В мероприятии участвуют около ста человек в возрасте от 16 до 35 лет, в том числе представители из новых регионов России.

Фото: ПАИ

С приветственным словом к участникам обратилась председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова. «В прошлом году по итогу первого форума мы как раз и создали молодёжный кадровый центр. И мы очень им гордимся, гордимся его работой и хотим развивать, только множить участие, и ваше в том числе, в наших мероприятиях», – сказала она.

В рамках форума пройдут групповые тренинги, семинары от федеральных и региональных экспертов, которые помогут участникам определить свои интересы, сильные стороны и карьерные ориентиры. Кроме того, предусмотрены встречи с успешными профессионалами из разных отраслей, которые поделятся своим опытом и расскажут о путях достижения карьерных целей.

Фото: ПАИ

Важным элементом форума станет «Открытое собеседование» – интерактивный формат импровизированных экспресс-собеседований, во время которых участники должны представить себя в течение трёх минут, а эксперты поделятся обратной связью.

Форум является одним из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».

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