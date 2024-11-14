Участник Великой Отечественной войны из Невеля Борис Иванов скончался на 99-м году жизни
Участник Великой Отечественной войны из Невеля Борис Николаевич Иванов скончался на 99-м году жизни, сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своём Telegram-канале.
«Это один из наших фронтовиков, кто мужественно освобождал нашу страну от фашизма и дошёл до Берлина. Жизнь Бориса Николаевича является яркой страницей истории Невельского района и предметом нашей гордости», – отметил Олег Майоров.
Глава района принёс соболезнования родным и близким Бориса Николаевича в связи с невосполнимой утратой.
«Открытое собеседование» провёл Михаил Ведерников на форуме «Найди себя в Псковской области»
Участник Великой Отечественной войны из Невеля Борис Иванов скончался на 99-м году жизни
Михаил Ведерников поприветствовал участников карьерного форума «Найди себя в Псковской области»