Участник Великой Отечественной войны из Невеля Борис Иванов скончался на 99-м году жизни

14:14, 14 ноября 2024, ПАИ

Участник Великой Отечественной войны из Невеля Борис Николаевич Иванов скончался на 99-м году жизни, сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своём Telegram-канале.

«Это один из наших фронтовиков, кто мужественно освобождал нашу страну от фашизма и дошёл до Берлина. Жизнь Бориса Николаевича является яркой страницей истории Невельского района и предметом нашей гордости», – отметил Олег Майоров.

Глава района принёс соболезнования родным и близким Бориса Николаевича в связи с невосполнимой утратой.