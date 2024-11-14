Полиция просит великолучан о помощи в поисках подозреваемого
Полиция просит откликнуться великолучан, располагающих информацией о мужчине, изображённом на видеозаписи. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Его подозревают в причастности к совершению преступления. Всех, кто располагает информацией о мужчине на видеозаписи, просят обратиться по адресу: улица Комсомольская, 14 или позвонить по телефонам: 02, 5-27-94 (дежурная часть) или 8-911-691-98-98.
Обратившимся в полицию гарантируется полная анонимность.
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