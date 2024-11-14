Полиция просит великолучан о помощи в поисках подозреваемого

17:39, 14 ноября 2024, ПАИ

Полиция просит откликнуться великолучан, располагающих информацией о мужчине, изображённом на видеозаписи. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Его подозревают в причастности к совершению преступления. Всех, кто располагает информацией о мужчине на видеозаписи, просят обратиться по адресу: улица Комсомольская, 14 или позвонить по телефонам: 02, 5-27-94 (дежурная часть) или 8-911-691-98-98.

Обратившимся в полицию гарантируется полная анонимность.