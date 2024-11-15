Два пожара ликвидировали в Псковской области за ночь

10:28, 15 ноября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшую ночь, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, хозяйственная постройка горела в Гаражном проезде в Пскове. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Пожарные спасли от огня строение.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения на улице Юры Иванова в Дедовичах. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.