Два пожара ликвидировали в Псковской области за ночь
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшую ночь, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, хозяйственная постройка горела в Гаражном проезде в Пскове. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Пожарные спасли от огня строение.
Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения на улице Юры Иванова в Дедовичах. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
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