С ножом за энергетиком: три года колонии получил пскович за нападение на магазин

11:44, 15 ноября 2024, ПАИ

49-летнего псковича осудили за разбойное нападение. Мужчина с ножом похитил из магазина банку энергетика, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

9 января мужчина пришёл в один из магазинов Пскова. С собой у него был нож, с помощью которого он совершил разбойное нападение. Мужчина похитил лишь банку энергетика, которая стоила почти 120 рублей. После этого он скрылся с места происшествия.

Суд признал псковича виновным по части 2 статьи 162 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима.