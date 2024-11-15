В Себежском районе продолжается реконструкция больничного комплекса районной больницы

23:59, 15 ноября 2024, ПАИ

В Себежском районе продолжается реконструкция больничного комплекса районной больницы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел будущие помещения стационара и пищеблока в ходе рабочей поездки в Себежский район сегодня, 15 ноября.

Стационар и пищеблок по завершении строительства будут объединены с основным зданием больницы. «Здесь было расторгнуто два контракта в связи с отсутствием финансовых и трудовых ресурсов у подрядчика (к нему применены штрафные санкции в размере 2 млн рублей). На объект планируем привлекать новую субподрядную организацию», – подчеркнул губернатор.

По его словам, строители готовы выйти на площадку уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход возведения пристройки в Кузнецовской школе Себежского района.