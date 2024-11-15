Устройство инженерных систем и благоустройство территории продолжаются в строящейся школе в Себеже

23:27, 15 ноября 2024, ПАИ

В ходе рабочего визита в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил стройплощадку в Себеже, где возводится трёхэтажная школа на 825 мест. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

На объекте завершаются работы по закрытию теплового контура, в помещениях строители ведут предчистовую отделку стен и пола, продолжается устройство инженерных систем, закупка оборудования.

Согласован дизайн-проект вентилируемых фасадов, параллельно ведутся работы по благоустройству пришкольной территории.

«Сделано многое, но объём работ ещё предстоит большой. Подрядчик значительно отстаёт от графика. Поручил нагонять темпы, чтобы к 1 сентября дети уже начали здесь учиться», – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района.