Устройство инженерных систем и благоустройство территории продолжаются в строящейся школе в Себеже
В ходе рабочего визита в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил стройплощадку в Себеже, где возводится трёхэтажная школа на 825 мест. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
На объекте завершаются работы по закрытию теплового контура, в помещениях строители ведут предчистовую отделку стен и пола, продолжается устройство инженерных систем, закупка оборудования.
Согласован дизайн-проект вентилируемых фасадов, параллельно ведутся работы по благоустройству пришкольной территории.
«Сделано многое, но объём работ ещё предстоит большой. Подрядчик значительно отстаёт от графика. Поручил нагонять темпы, чтобы к 1 сентября дети уже начали здесь учиться», – сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района.
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