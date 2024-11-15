Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь с рабочим визитом в Себежском районе, проконтролировал строительство пристройки в Кузнецовской средней школе. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В двухэтажном здании пристройки, рассчитанном на 250 мест, подрядчик проводит подготовительные работы перед запуском котельной и отопительных приборов, также продолжается монтаж фасада и устройство инженерных сетей.

Работы ведутся с отставанием: недостаточно рабочей силы (в момент посещения губернатора работали 23 человека) и материалов. Подрядчик пообещал сделать всё, чтобы нагнать график.

«Объект непростой, работы предстоит много. Главное, чтобы все оперативно выполняли свои задачи, тогда есть шанс минимизировать риски. Контролируем в ручном режиме», – заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Кузнецовской средней школе Себежского района прошло первое очное занятие в агроклассе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

В Себежском районе продолжается реконструкция больничного комплекса районной больницы
15 ноября 2024

Бобры в Полистовском заповеднике активно возводят плотины
15 ноября 2024

Устройство инженерных систем и благоустройство территории продолжаются в строящейся школе в Себеже
15 ноября 2024

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района
15 ноября 2024

Борис Елкин посоветовал псковичам позаботиться о своём здоровье
15 ноября 2024

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения
15 ноября 2024

Псковичей приглашают на новую программу библиотеатра «Прямая речь»
15 ноября 2024

В Псковской области определили победителей конкурса молодых учёных-химиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...