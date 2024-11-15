Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь с рабочим визитом в Себежском районе, проконтролировал строительство пристройки в Кузнецовской средней школе. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
В двухэтажном здании пристройки, рассчитанном на 250 мест, подрядчик проводит подготовительные работы перед запуском котельной и отопительных приборов, также продолжается монтаж фасада и устройство инженерных сетей.
Работы ведутся с отставанием: недостаточно рабочей силы (в момент посещения губернатора работали 23 человека) и материалов. Подрядчик пообещал сделать всё, чтобы нагнать график.
«Объект непростой, работы предстоит много. Главное, чтобы все оперативно выполняли свои задачи, тогда есть шанс минимизировать риски. Контролируем в ручном режиме», – заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Кузнецовской средней школе Себежского района прошло первое очное занятие в агроклассе.
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