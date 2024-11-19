Коллекцию старинных марок обнаружили псковские таможенники в багаже иностранца на границе России и Латвии

11:40, 19 ноября 2024, ПАИ

Гражданин Казахстана, проживающий в Германии, попытался вывезти из России коллекцию почтовых марок. Попытку пресекли сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При таможенном досмотре легкового транспортного средства и багажа среди личных вещей мужчины обнаружились 1 214 почтовых марок и несколько монет. Пассажирскую таможенную декларацию на вывозимый товар мужчина не подавал.

​

Таможенники направили монеты и коллекцию марок специалистам. По заключению эксперта, из общего числа 373 знака почтовой оплаты являются почтовыми марками, созданными более 100 лет назад, и относятся к культурным ценностям. Среди них итальянские, немецкие, французские, австрийские, американские, почтовые марки Ирана, Мальты конца XIX – начала XX века. Также специалисты выяснили, что одна монета из медного сплава номиналом 3 копейки 1915 года выпуска также относится к категории культурных ценностей.

«Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешительного документа. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии утверждена единая форма заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на право выдачи разрешительных документов на вывоз культурных ценностей является Министерство культуры Российской Федерации», – пояснил первый заместитель начальника таможни Денис Партоменко.

В отношении гражданина Казахстана возбуждено два дела об административных правонарушениях: по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.