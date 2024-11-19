Влияние текущей ключевой ставки Банка России на реальный сектор экономики оценил Андрей Козлов

15:29, 19 ноября 2024, ПАИ

Как ключевая ставка Банка России в 21% сказывается на реальном секторе экономики, оценил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Анализировать ставку можно с двух сторон – есть макроэкономический и микроэкономический показатели. Говоря о макроэкономическом показателе, наверное, стоит отметить, что Центробанк ведёт свою политику, руководствуясь такими вещами, как рост инфляции и сдерживание курсовой валютной разницы. Здесь Центробанк с этим вопросом на своём уровне справляется», – отметил Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3FM) в Пскове.

С точки зрения микроэкономического показателя стоит рассматривать реальный сектор экономики – сферы сельского хозяйства и промышленности, добавил он.

«На сегодняшний день они стали достаточно хорошо развиваться благодаря различным программам, мерам господдержки и санкциям, которые дали мультипликативный эффект на нашу продукцию. Все эти вещи положительно сказались на развитии нашей экономики, и, скорее всего, сейчас образовалась какая-то подушка [безопасности], – обратил внимание Андрей Козлов. Однако при ключевой ставке в 21% развитие народного хозяйства и экономики будет идти сложно, добавил он.

«Сами понимаете, если ставка 21%, то нормальные кредитные ресурсы, не субсидированные, – под 23–24%. Это надо иметь рентабельность продукции под 40–50%. Я не много знаю отраслей нашего народного хозяйства, которые имеют такую рентабельность. Те отрасли народного хозяйства, которые имеют рентабельность, будут немного развиваться, а все остальные либо замедлят своё развитие, либо чуть откатятся назад. Это мой прогноз, возможно, не очень радостный. Либо же государство примет меры в виде субсидирований, программ и льготное кредитование», – заключил Андрей Козлов.

Напомним, что Банк России повысил ключевую ставку до 21% 25 октября. Это уже третье повышение ключевой ставки за прошедшие месяцы 2024 года. В июле ключевую ставку повысили с 16 до 18 процентов, а в сентябре – с 18 до 19 процентов.

Кроме того, отмечалось, что по итогам 2024 года годовая инфляция в РФ ожидается в диапазоне от 8 до 8,5 %.