«Альфа-банк» вошёл в группу лидеров рейтинга работодателей РБК

17:20, 19 ноября 2024, ПАИ

«Альфа-банк» вошёл в первую группу компаний – лидеров рейтинга работодателей России, подготовленного РБК. В рейтинге участвовали 206 компаний. В зависимости от итоговых результатов независимые эксперты разделили их на четыре группы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

В этом году методология рейтинга включала более 30 показателей. Работодатели оценивались по следующим основным параметрам: условия труда сотрудников и их удовлетворенность работой, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация и мнение самих сотрудников. По итогам оценки «Альфа-банк» показал высокие показатели соответствия HR, социальным и управленческим стандартам.

«Получение звания лидера по версии РБК – это большая заслуга нашей команды и подтверждение, что мы двигаемся в правильном направлении. В Пскове и Псковской области активно развивается направление поиска сотрудников для работы в банке, и этот успех становится доказательством нашей уверенности в завтрашнем дне. Мы – современная Fintech-компания, в которой люди не просто сотрудники, а партнёры, заинтересованные в результате. Мы внедряем гибкий график, приветствуем инициативу и нестандартные решения. И, конечно, мы вкладываемся в ребят ещё со студенческой скамьи, чтобы они могли расти вместе с нами, используя наши возможности и реализуя свои яркие идеи», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» Ирина Баранова.

«Альфа-банк» регулярно занимает лидирующие позиции в крупнейших рейтингах работодателей. Накануне банк был признан одним из лучших работодателей по версии Forbes, получив платиновый статус.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам семи месяцев 2024 года, согласно бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ, чистая прибыль «Альфа-банка» составила 100,3 млрд рублей. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

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