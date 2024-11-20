Почти 44 млн рублей за не выполненные в Печорах работы требует с подрядчика АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

12:54, 20 ноября 2024, ПАИ

Некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» подала в суд иск к компании «ТихвинПроектРеставрация» о взыскании 43 млн 848 тысяч 600 рублей штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в рамках договора по сохранению объекта культурного наследия. Речь идёт о гостинице Псково-Печерского монастыря (1893 г.). Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Компания «ТихвинПроектРеставрация» подписала с псковской АНО договор по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Цена договора составила 64 млн 200 тысяч рублей.

Как указывает истец, работы по договору не были выполнены в полном объёме, тогда как срок действия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, истек 20 декабря 2023 года.

Предварительное и судебное заседания назначены на 23 декабря.