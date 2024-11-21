Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

15:19, 21 ноября 2024, ПАИ

Самые подорожавшие продукты с 11 по 18 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Вот уже третью неделю наибольшее подорожание в цене приходится на овощи. Так, свежие огурцы подорожали на 11,85 %, свежие помидоры – на 7,6 %, репчатый лук – на 5,7 %, капуста белокочанная свежая – на 4,29 %, свёкла столовая – на 2,19 % и картофель – на 1,57 %. А вот овощные консервы для детского питания в отличие от недели с 5 по 11 ноября показали существенное снижение в цене, а именно – на 5,3 %.

Ценник на некоторые из других категорий продуктов также повысился. Подсолнечное масло подорожало на 4,57 %, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 4,17 %, вермишель – на 2,43 %, печенье – на 2,16 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 2,13 %, шлифованный рис – на 1,83 %, крупа гречневая ядрица – на 1,55 %, яблоки – на 1,54 %, пшеничная мука – на 1,26 % и чай чёрный байховый – на 1,18 %.

Недавно псковичам рассказали о причинах роста цен на продовольственные товары. Подорожание кредитных ресурсов, электроэнергии и газа вынуждают производителей из различных вариантов продажи товара выбирать тот, в котором продукт будет продаваться с небольшой рентабельностью в цене.