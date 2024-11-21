Представители Палкинского района ознакомились с опытом Пыталовского округа по преобразованию муниципалитета
Глава Палкинского района Ольга Сергеева и представители глав поселений муниципалитета посетили Пыталовский муниципальный округ. Они ознакомились с процедурой и итогами преобразования Пыталовского района в округ, сообщила глава округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
На встрече присутствовали представители администрации округа, которые были задействованы в процессе преобразования, и главы бывших поселений, которые сейчас являются главами территориальных отделов.
«Рассказали коллегам о механизме преобразования, ответили на все интересующие их вопросы, поделились своими наработками и успехами, предостерегли от ошибок. Объяснили, что преобразование – это необходимость времени, которая обязательно произойдёт на всей территории региона. Администрация Пыталовского муниципального округа готова оказать методическую помощь», – подчеркнула Вера Кондратьева.
Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.
Представители Палкинского района ознакомились с опытом Пыталовского округа по преобразованию муниципалитета
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