Представители Палкинского района ознакомились с опытом Пыталовского округа по преобразованию муниципалитета

17:23, 21 ноября 2024, ПАИ

Глава Палкинского района Ольга Сергеева и представители глав поселений муниципалитета посетили Пыталовский муниципальный округ. Они ознакомились с процедурой и итогами преобразования Пыталовского района в округ, сообщила глава округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

На встрече присутствовали представители администрации округа, которые были задействованы в процессе преобразования, и главы бывших поселений, которые сейчас являются главами территориальных отделов.

«Рассказали коллегам о механизме преобразования, ответили на все интересующие их вопросы, поделились своими наработками и успехами, предостерегли от ошибок. Объяснили, что преобразование – это необходимость времени, которая обязательно произойдёт на всей территории региона. Администрация Пыталовского муниципального округа готова оказать методическую помощь», – подчеркнула Вера Кондратьева.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.