Пять самых подешевевших продуктов назвали в Псковской области

19:22, 21 ноября 2024, ПАИ

Пять самых подешевевших с 11 по 18 ноября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, колбаса варёная подешевела на 3,07 %, охлаждённые и мороженые куры – на 1,83 %, полукопчёная и варёно-копчёная колбасы – на 1,81 %, поваренная пищевая соль – на 1,74 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 0,8 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 11 по 18 ноября продукты в Псковской области. Вот уже третью неделю наибольшее подорожание приходится на овощи. Сильнее всего выросли в цене свежие огурцы – на 11,85 %.