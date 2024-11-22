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Происшествия

80% мёда в России оказались фальсификатом

Роскачество обнаружило канцероген оксиметилфурфурол в количестве, превышающем нормативы технического регламента, в мёде брендов «Маркет Перекресток», «Моя цена», «Правильный мед», «Щедрый год».

Обязательным требованиям законодательства из 21 проверенной марки соответствовали только 20% продукции, в 80% выявлен фальсификат.

Фото: ПАИ

Обязательным требованиям законодательства полностью соответствовала продукция торговых марок «ВкусВилл», «Берестов А. С.», «Алтайская гречиха» и «Медовая долина». Смесь меда с сахарным сиропом выявили в продукции брендов «О’Кей», «Дедушкин улей», «Медовый край», «Медэм», «Каждый день», «Щедрый год», «Моя цена», «Своя пасека», «Пчеловод Иван Бортников». В меде «Пчела Ая» суммарное содержание фруктозы и глюкозы, а также соотношение их массовых долей соответствуют установленным нормативам, но содержание сахарозы выше нормируемого значения, что может свидетельствовать о примеси сахарного сиропа.

Еще один признак фальсификации – содержание пролина. Его содержание ниже нормативного говорит о том, что мед отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет. Несоответствие по этому параметру выявлено в продукции торговых марок «Каждый день», «Медэм», «Моя цена», «О’Кей», «Пчела Ая», «Щедрый год».

Несоответствие ботанического происхождения меда обнаружено в продукции 11 торговых марок. Так, у брендов «Каждый день», «Лента», «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год», «Пчела Ая», «Пчеловод Иван Бортников» заявлен натуральный цветочный, в действительности – подсолнечниковый, у бренда «Наша Сибирь» заявлен натуральный цветочный с преобладанием донника, в действительности подсолнечниковый, в «Правильном меде» заявлен натуральный цветочный гречишный, в действительности подсолнечниковый, у Globus Vita заявлен натуральный цветочный липовый, в действительности по процентному соотношению липа делит 3-е место с ивой – после подсолнечника и лабазника, у бренда «Маркет Перекресток» заявлен натуральный монофлорный акациевый, в действительности преобладает яблоня, подсолнечник, донник и синяк.

Таким образом, по итогам исследования ни одного нарушения или признака фальсификации не обнаружили в торговых марках «ВкусВилл», «Берестов А. С.», «Алтайская гречиха», «Медовая долина». Худшей продукцией исследования стали бренды «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». В этой продукции зафиксированы все перечисленные способы фальсификации.

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