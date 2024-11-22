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Политика

Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией

Вопрос повышения охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией рассмотрели на расширенном заседании координационного совета по популяризации здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний. Заседание прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

​Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона отметил, что усиление работы в этом направлении – одна из ключевых рекомендаций Министерства здравоохранения, которую дали по итогам визита министра Михаила Мурашко.

«Лучшие врачи страны однозначно дали понять, что именно от качества диспансеризации напрямую зависит возможность изменить показатели смертности в регионе. В этом отношении ситуация пока оставляет желать лучшего, особенно в части болезней системы кровообращения», – выступил Михаил Ведерников.

В группе риска оказались не только пожилые люди, но и трудоспособное население в возрасте от 40 до 59 лет, подчеркнул глава региона.

«Чаще всего это мужчины, которые терпят высокое давление, работают без отдыха и отказываются посещать больницу, ссылаясь на занятость. В таких случаях спасти человека может только своевременное выявление проблемы», – сказал Михаил Ведерников.

Медорганизации предоставили возможность проходить медосмотры в удобное время, в том числе вечером или в субботу. Также организуются выезды специалистов, подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость активнее привлекать жителей региона к диспансеризации. На заседании были рассмотрены планы дополнительных мероприятий, направленных на увеличение охвата взрослого населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией. Также был проведён анализ организации и проведения диспансеризации в муниципальных образованиях региона и обсуждено взаимодействие с работодателями в этой сфере.

В частности, руководитель региона поручил изучить опыт проведения диспансеризации и профилактических осмотров в Себежском районе и передать рекомендации в другие муниципалитеты. Кроме того, в регионе наблюдается положительная динамика: более чем на 40 % сократилось количество людей, которые не посещали медицинские учреждения более двух лет и не проходили профосмотры и диспансеризацию.

Напомним, что профосмотры и диспансеризация – это комплекс мер, направленных на сохранение здоровья населения, что является одной из целей национального проекта «Здравоохранение».

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