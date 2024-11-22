30-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Пскове

23:00, 22 ноября 2024, ПАИ

30-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» завершилась в Пскове сегодня, 22 ноября. В рамках мероприятия был принят ряд важных решений, направленных на развитие Псковской области, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Избрали нового представителя нашего региона, который будет участвовать в предстоящем съезде партии. Одновременно с этим обновили составы регионального политического совета и его президиума. К нам присоединились новые единомышленники, стремящиеся работать на благо жителей. Уверен, что их энергия и энтузиазм внесут значительный вклад в нашу общую работу! Кроме того, наградили отличившихся членов партии, чьи заслуги перед регионом и партией невозможно переоценить», – говорится в сообщении.

Глава города также отметил, что продолжается работа над решением актуальных вопросов в жизни общества. «Наша главная цель – обеспечить благополучие и развитие региона, и мы делаем всё возможное для её достижения!» – добавил Борис Елкин.