Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных

Председатель комитета Госудумы по соцполитике Ярослав Нилов разработал законопроект, который отягчает наказание за статью УК РФ «Хулиганство», если оно совершено в отношении малолетних, беременных и беспомощных граждан. Об этом пишут «РИА Новости».

Инициативу уже направили на заключение Правительства России и Верховного суда. Позднее поправками к закону планируется увеличить минимальный порог лишения свободы – от года до пяти лет по первой части и от трёх до семи по второй. Парламентарий считает, что агрессоры часто отделываются штрафом или обязательными работами.

Инициатива вызвана случаями, когда совершались нападения на беззащитных граждан. Парламентарий предложил дополнить вторую часть статьи квалифицирующими признаками, чтобы неправомерные действия в отношении беззащитных сразу же применялась по второй части, которая является более строгой, а возраст привлечения по ней – с 14 лет вместо 16, установленных в первой части.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 ноября 2024

До +2 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября
23 ноября 2024

Сэкономить более семи тысяч рублей: почему псковичам важно проходить диспансеризацию
23 ноября 2024

Малооблачную погоду обещают жителям Северо-Запада
23 ноября 2024

Санаторий для участников СВО открыли в двух часах езды от Пскова
23 ноября 2024

Снежные пушки запустили в горнолыжном комплексе в Псковской области
23 ноября 2024

В Великих Луках откроется новый автобусный рейс до Москвы
23 ноября 2024

80-летие отметила Печорская гимназия
23 ноября 2024

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства Москвы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...