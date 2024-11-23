В Госдуме предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных

13:43, 23 ноября 2024, ПАИ

Председатель комитета Госудумы по соцполитике Ярослав Нилов разработал законопроект, который отягчает наказание за статью УК РФ «Хулиганство», если оно совершено в отношении малолетних, беременных и беспомощных граждан. Об этом пишут «РИА Новости».

Инициативу уже направили на заключение Правительства России и Верховного суда. Позднее поправками к закону планируется увеличить минимальный порог лишения свободы – от года до пяти лет по первой части и от трёх до семи по второй. Парламентарий считает, что агрессоры часто отделываются штрафом или обязательными работами.

Инициатива вызвана случаями, когда совершались нападения на беззащитных граждан. Парламентарий предложил дополнить вторую часть статьи квалифицирующими признаками, чтобы неправомерные действия в отношении беззащитных сразу же применялась по второй части, которая является более строгой, а возраст привлечения по ней – с 14 лет вместо 16, установленных в первой части.