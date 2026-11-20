Ветераны СВО рассказали о комплексной реабилитации в Пскове

14:36, 20 ноября 2026, ПАИ

О комплексном подходе к реабилитации участников специальной военной операции, который обеспечивает координационно‑методический центр по оказанию медицинской помощи участникам СВО на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн, рассказали ветераны боевых действий Сергей Маковень и Сергей Иванов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.

Центр объединяет медицинскую, психологическую и социальную помощь. «Каждый фактор в комплексной реабилитации, который предоставляет центр, по‑своему важен. Помогают восстанавливаться врачи, психологи и семья», – отметил Сергей Иванов.

По словам ветеранов, именно сочетание разных направлений помощи позволяет добиться максимального эффекта. Медицинская реабилитация включает физиотерапию, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, массаж и занятия на тренажёрах, в том числе на имитаторах ходьбы. Психологическая помощь направлена на снятие последствий боевого стресса, а социальная – на возвращение к работе, семье и активной жизни в обществе.

«Каждый фактор создаёт единую картину восстановления. В 2024 году, в первый год после ранения, я не хотел возвращаться домой, потому что считал, что у нас в Пскове нет реабилитации. Сейчас всё поменялось: я вижу, что это направление развивается», – поделился Сергей Маковень.

Ветеран отметил, что физическая реабилитация в центре очень хорошая. Ему помогали инструкторы, проводились физиотерапевтические процедуры. Психологическое восстановление, по его словам, также является неотъемлемой частью процесса.

«Как бы мы ни думали, что мы крепкие, сильные мужчины, в действительности обратиться к специалисту нужно, чтобы он помог разобраться, что в голове у нас после боевых действий и госпитальной палаты. Всё это должно происходить в комплексе. Тогда мы добьёмся максимального результата», – сказал Сергей Маковень.

Руководитель регионального координационно-методического центра по оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции Кирилл Колосов подчеркнул, что координационно-методический центр был создан по инициативе министра здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко, которую поддержал глава региона Михаил Ведерников весной 2026 года.

Задача центра – свести в единый механизм усилия всех, кто участвует в оказании медицинской помощи ветеранам: госпиталя, поликлиник, межрайонных больниц, филиала фонда «Защитники Отечества» и Социального фонда.

В центре можно пройти диспансеризацию в режиме одного окна за один день – в госпитале, городской поликлинике в Пскове или межрайонных больницах. Также доступны консультации узких специалистов, медицинская реабилитация, прохождение медицинских специалистов для санаторно-курортного лечения и медико-социальной экспертизы.

Среди основных групп показаний для реабилитации – последствия боевых травм и ранений, включая переломы, повреждения связок и суставов, состояния после операций, травмы периферических нервов, а также последствия черепно-мозговых травм и контузий. Отдельные направления работы – восстановление после сердечно-сосудистых и бронхолёгочных заболеваний, лечения онкологии, а также психологические последствия боевого стресса, включая ПТСР, тревожные и депрессивные состояния.