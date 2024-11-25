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Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 23 ноября жилой дом сгорел в деревне Локно Палкинского района. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы отопительной печи. Пожарные спасли от огня три хозяйственные постройки.

Также горела баня в деревне Карцево Великолукского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в этот день горел гараж на улице Дзержинского в Кунье. Огонь повредил стену гаража площадью два квадратных метра. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки и жилой дом.

24 ноября садовый дом горел в СНТ «Пристань-2» Псковского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки и жилой дом.

Также горел жилой дом в деревне Костино Печорского муниципального округа. Огонь повредил потолочное перекрытие. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы отопительной печи.

Помимо этого, жилой дом сгорел в деревне Брянчаниново Островского района. При пожаре пострадали 33-летняя женщина и 25-летний молодой человек. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

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