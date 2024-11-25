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Происшествия

Свиньи насмерть загрызли девушку в России

17-летняя девушка погибла в загоне для свиней в деревне Ушанка Ужурского района Красноярского края. Предположительно, сибирячку загрызли свиньи.

Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Происшествие случилось вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Установлено, что родители девушки вели домашнее хозяйство, в частности разводили свиней. Днём 23 ноября они уехали в город для продажи мяса. Их дочь постоянно помогала по хозяйству, в том числе ухаживала за животными. Предположительно, вечером этого же дня она пошла в хозпостройку, чтобы покормить свиней. После чего её без признаков жизни обнаружил приятель. На теле девушки было большое количество укусов животных.

Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти девушки.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края отметили, что на месте происшествия был прокурор района. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего.

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