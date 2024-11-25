Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Основательница псковской школы английского языка станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

Основательница школы английского языка Joseph English School Ольга Гладкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 ноября, в 14:00.

Изображение: ПАИ

В честь кого названа школа, какой уровень имеют преподаватели, сколько людей они уже обучили, какие необычные методики они используют, почему основательница решила развивать свой бренд самостоятельно вместо франшизы, а также каковы перспективы изучения английского языка и на каком языке будут разговаривать дети завтра?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

О преимуществах хранения денег с программой долгосрочных сбережений рассказал эксперт
25 ноября 2024

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев года обсудили депутаты гордумы
25 ноября 2024

Основательница псковской школы английского языка станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
25 ноября 2024

О программе долгосрочных сбережений рассказали псковичам
25 ноября 2024

Пособие по беременности вырастет в России
25 ноября 2024

НДФЛ в России для работающих родителей снизят до 6%
25 ноября 2024

Что такое программа долгосрочных сбережений и как в неё вступить, расскажут на «Серебряном дожде»
23 ноября 2024

Псковский бизнес стал чаще доверять юристам-фрилансерам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...