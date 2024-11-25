Основательница псковской школы английского языка станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:56, 25 ноября 2024, ПАИ

Основательница школы английского языка Joseph English School Ольга Гладкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 ноября, в 14:00.

В честь кого названа школа, какой уровень имеют преподаватели, сколько людей они уже обучили, какие необычные методики они используют, почему основательница решила развивать свой бренд самостоятельно вместо франшизы, а также каковы перспективы изучения английского языка и на каком языке будут разговаривать дети завтра?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».