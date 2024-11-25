Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев года обсудили депутаты гордумы

Вопрос об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2024 года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в понедельник, 25 ноября. Заседание провела председатель комитета Юлия Пожидаева, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Фото: ПГД

Как доложила начальник финуправления администрации Пскова Тамара Винт, в целом за 9 месяцев 2024 года плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 738,3 млн рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 64,7 млн рублей, а также субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также ознакомились с информацией по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

О преимуществах хранения денег с программой долгосрочных сбережений рассказал эксперт
25 ноября 2024

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев года обсудили депутаты гордумы
25 ноября 2024

Основательница псковской школы английского языка станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
25 ноября 2024

О программе долгосрочных сбережений рассказали псковичам
25 ноября 2024

Пособие по беременности вырастет в России
25 ноября 2024

НДФЛ в России для работающих родителей снизят до 6%
25 ноября 2024

Что такое программа долгосрочных сбережений и как в неё вступить, расскажут на «Серебряном дожде»
23 ноября 2024

Псковский бизнес стал чаще доверять юристам-фрилансерам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...