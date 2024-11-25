Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев года обсудили депутаты гордумы

14:08, 25 ноября 2024, ПАИ

Вопрос об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2024 года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в понедельник, 25 ноября. Заседание провела председатель комитета Юлия Пожидаева, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Как доложила начальник финуправления администрации Пскова Тамара Винт, в целом за 9 месяцев 2024 года плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 738,3 млн рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 64,7 млн рублей, а также субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также ознакомились с информацией по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы.