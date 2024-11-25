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Общество

Более 10 нарушений при вывозе собак зафиксировано на госгранице в Псковской области

С начала действия новых требований Европейского союза сотрудники Россельхознадзора выявили 11 нарушений при вывозе домашних питомцев на государственной границе РФ в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Отметим, новые требования вступили в законную силу с 16 сентября 2024 года. В ходе документарного контроля выявлено невыполнение требований имплементирующего регламента Комиссии ЕС 2024/1130 от 19 апреля 2024 года.

Перевозка 11 собак осуществлялась с территории России в страны Европейского союза – в Латвию и Австрию. У всех перевозимых домашних питомцев отсутствовали лабораторные анализы на определение титра антител к вирусу бешенства. Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещён, выданы акты о возврате животных.

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