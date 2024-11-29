Инициативы Совета муниципальных образований поддержал законодательный комитет Собрания

16:37, 27 ноября 2024, ПАИ

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова прошло в Псковском областном Собрании депутатов. В преддверии бюджетной сессии члены комитета начали работу с рассмотрения проекта главного финансового документа региона, сообщили ПАИ в пресс-службе областного парламента.

Как и на остальных комитетах, вице-губернатор Татьяна Баринова выступила с докладом по предварительным характеристикам бюджета и перспективах получения дополнительных федеральных средств, более подробно остановившись на финансировании муниципалитетов.

В 2025 году доходы бюджетов муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов) составят более 7,6 млрд рублей. Проект бюджета предусматривает предоставление 42 субсидий на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения, 19 субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий, а также ещё девять других межбюджетных трансфертов.

«Социальную направленность бюджета мы выдержим?» – задал вопрос финансисту Алексей Севастьянов, предваряя голосование в поддержку законопроекта в первом чтении. Вице-губернатор констатировала, что выполнение социальных обязательств перед гражданами является обязанностью региона, которая будет выполнена. Члены комитета рекомендовали принять проект закона в первом чтении.

Поправки в закон о межбюджетных отношениях вызвали вопросы депутатов в отношении меняющегося количества муниципальных служащих – в ряде муниципалитетов количество увеличивается, в других сокращается. По словам начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елены Тимашовой, «по живому не резали», были сокращены только вакантные должности. Алексей Севастьянов поинтересовался мнением присутствующего на заседании главы Стругокрасненского муниципального округа Александра Волкова, который заверил, что имеющихся муниципальных служащих хватает для выполнения задач. Депутаты рекомендовали принять законопроект.

На заседании комитета депутаты рассмотрели три законодательные инициативы ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Законопроект об уточнении порядка избрания глав муниципальных образований, имеющих статус муниципальных районов, представил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков. Руководитель муниципалитета напомнил, что согласно региональному законодательству главы муниципальных и городских округов избираются представительным органом муниципального образования на конкурсной основе.

«За 2023–2024 годы этот способ избрания глав округов оправдал себя, поскольку в результате конкурсных процедур на основании чётких критериев можно предложить местному Собранию депутатов опытных и образованных профессионалов», – аргументировал предложение распространить аналогичную конкурсную процедуру на все муниципальные образования Александр Волков. Стругокрасненский муниципальный округ в числе первых прошёл процедуру преобразования в 2023 году, а его глава полтора года назад ещё в статусе главы района выступил инициатором проведения областной муниципальной реформы.

Алексей Севастьянов также попросил высказаться председателя ассоциации – главу Красногородского округа Валентину Понизовскую, которая проинформировала, что решение Совета ассоциации было единогласным. Таким же единодушным было решение членов комитета в поддержку законопроекта о едином способе выбора глав муниципальных образований по конкурсу.

Ещё одну коллективную инициативу муниципальных образований представил глава Пскова Борис Елкин. «Сознательность граждан и юридических лиц, к сожалению, пока находится не на должном уровне, поэтому для создания атмосферы чистоты в наших населённых пунктах мы предлагаем увеличить размер административных штрафов за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания. Конечно, в пределах разумного – незначительное повышение для граждан и более существенное для должностных и юридических лиц», – рассказал о подготовленных изменениях в областной закон об административных правонарушениях Борис Елкин.

Глава областного центра пояснил, что предложения по ужесточению административной ответственности затрагивают парковку на газонах и организацию несанкционированных свалок. Борис Елкин отметил, что с этого года в Пскове работает специальная система автоматической фиксации правонарушений, благодаря которой уже выявлено более тысячи таких нарушений. Члены комитета поддержали законопроект с учётом поправки, касающейся верхнего предела штрафа для граждан при повторных правонарушениях, – в настоящее время федеральное законодательство не допускает по таким статьям увеличение штрафа выше пяти тысяч рублей.

В ходе обсуждения изменений в государственную программу «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области» начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова анонсировала так называемую региональную программу «Земский муниципальный служащий», которая была подготовлена по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Меры поддержки предусмотрены муниципальным служащим в возрасте до 35 лет, прибывшим для трудоустройства в населённые пункты Псковской области с численностью населения до 50 тысяч человек, впервые поступившим на муниципальную службу в органы местного самоуправления на должности, включённые в перечень наиболее востребованных и дефицитных специальностей.

«Предлагается выплата единовременных подъёмных в размере 500 тысяч за работу в течение пяти лет. В случае увольнения в первые пять лет полученные средства возмещаются пропорционально отработанному периоду», – рассказала специалист, проинформировав, что средства в бюджете следующего года пока будут планироваться из расчёта принятия на муниципальную службу пяти молодых специалистов. Елена Тимашова уточнила, что в приоритете будут выпускники ПсковГУ.

В пакет мероприятий по развитию местного самоуправления также входят меры поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления муниципального образования Псковской области и сдавшим промежуточную аттестацию на оценки «хорошо» и «отлично» и не имеющим академической задолженности. По словам Елены Тимашовой, сейчас такое целевое обучение проходят девять студентов, и все они могут претендовать на получение губернаторской стипендии. Средства на её выплату также будут предусмотрены в областном бюджете. Члены комитета единогласно поддержали предложенные новшества по развитию местного самоуправления.