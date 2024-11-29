Зарплату бюджетникам и дотации предприятиям ЖКХ обсудили на экономическом комитете Псковского областного Собрания

16:57, 27 ноября 2024, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов вслед за коллегами из трёх парламентских комитетов рассмотрел проект областного бюджета – заседание прошло под председательством Андрея Козлова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Вице-губернатор Татьяна Баринова представила основные характеристики бюджета с уточнением, что цифры первого чтения неокончательны и будут корректироваться в соответствии с выделением дополнительных федеральных средств. Общий объём дотаций, субсидий и субвенций будет понятен ко второму чтению законопроекта.

На данный момент доходы областного бюджета на 2025 год составляют 48 млрд 592,1 млн рублей, расходы – 51 млрд 789,7 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета составляют 56 млрд 234,1 млн рублей, расходы – 59 млрд 431 млн 700 тысяч рублей.

В ходе обсуждения представленного проекта и перспектив члены комитета задали вице-губернатору вопросы. Депутат Андрей Михайлов поинтересовался, выполнит ли регион обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и получат ли муниципальные предприятия ЖКХ компенсацию за межтарифную разницу. Отвечая на первый вопрос, Татьяна Баринова проинформировала, что ко второму чтению проекта бюджета средства на заработную плату следующего года будут предусмотрены в полном объёме. По словам финансиста, средний размер зарплаты в регионе будет увеличен с 39 тысяч до 42,5 тысячи рублей. Текущие обязательства по выплате заработной платы, как заверила вице-губернатор, также выполняются.

Что касается субсидий муниципальным предприятиям, то в 2025 году средства на эти цели предусмотрены с ростом – в этом году предприятия напрямую получили 700 млн рублей, в следующем запланировано порядка 800 млн рублей.

Председатель комитета Андрей Козлов, обращая внимания на сокращение объёма доходов, попросил озвучить направления, по которым регион ожидает поступления дополнительных средств из федерального бюджета. «Это субсидии по всем новым национальным проектам, их большое количество», – пока без конкретных цифр ответила на вопрос депутата финансист. Председатель парламентского комитета напомнил коллегам, что, несмотря на предстоящее первое чтение проекта бюджета, к этой процедуре депутатам придётся вернуться ещё раз уже после окончательного понимания дополнительных объёмов федеральных средств. Татьяна Баринова подтвердила, что работа над проектом бюджета не прекращается. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.