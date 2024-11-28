Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
27 ноября около 9:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.
По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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